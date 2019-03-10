Все при своих. "Ростов" и "Арсенал" обошлись без голов в матче РПЛ

Ростовчане не смогли продолжить погоню за лидерами чемпионата России из-за потери очков.

Первый матч воскресной программы 19-го тура Российской Премьер-Лиги начался с игры "Ростова" и "Арсенала". Вывеска была не слишком громкой, однако определённые интриги в ней таились. Несмотря на то что ростовчане не главные фавориты турнира, они являются тёмной лошадкой чемпионской гонки. В случае победы команда Валерия Карпина догнала бы "Рубин" и оказалась бы на грани зоны еврокубков.

"Арсенал" же мог догнать сам "Ростов", если бы ему удалось победить. Однако на деле ничего из этого не сбылось. Команды сыграли не особенно событийный матч, который закончился без голов — 0:0.

В итоге все остались при своих: "Ростов" седьмой", "Арсенал" — восьмой. И в случае побед конкурентов они могут потерять места в верхней части таблицы уже в этом туре.