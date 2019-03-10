Били лежачих. Во Владивостоке подрались футбольные фанаты

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Били лежачих. Во Владивостоке подрались футбольные фанаты

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Фото: Кадр из видео с Youtube.com/newsvlru

Местной полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы прекратить конфликт болельщиков.

Во Владивостоке возле футбольного стадиона "Динамо" произошла массовая драка. Портал VL.ru сообщает, что в ней принимали участие фанаты местного "Луча" и клуба "СКА-Хабаровск". Сегодня между командами состоялся футбольный матч, в котором победили хабаровчане — 2:0. Затем между фанатами началась драка.

Потасовка завязалась возле стадиона, где болельщики "СКА" избивали фанатов "Луча". Участники драки били ногами лежачего, который прикрывал голову руками.

Затем конфликт перетёк в драку стенка на стенку возле забора спортивной арены. Полицейские сделали около пяти предупредительных выстрелов в воздух.

Трёх участников инцидента задержали и доставили в отделение. В отношении них составлены протоколы об административном нарушении.

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