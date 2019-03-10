Сборная России по хоккею с мячом разбила шведов и выиграла золото Универсиады

Турнир по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске завершился тотальным триумфом российской сборной. В финальном матче хозяева соревнований встречались с мощной командой Швеции, однако шансов скандинавам не оставили. 3:0 — в первом тайме, 3:1 — во втором, и общая победа в главном матче турнира с разгромным счётом — 6:1.
🇷🇺Оглушительная победа РОССИИ! 🔥— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 10 марта 2019 г.
🇬🇧Deafening victory of RUSSIA! 🔥
📈 Statistics: https://t.co/XxOAysiSlX #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #Бенди #Bandy pic.twitter.com/UXAxOXhSce
Эта медаль стала уже 35-й золотой для российских спортсменов на Универсиаде. Общее количество наград достигло юбилейной отметки в 100 медалей, идущих вторыми корейцев хозяева студенческих игр опережают в семь с лишним раз.
Универсиада продлится ещё два дня. Последний комплект медалей разыграют в день закрытия, 12 марта, в хоккее с шайбой. Чтобы попасть в финал, сборной России необходимо обыграть Канаду.
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