Сборная России по хоккею с мячом разбила шведов и выиграла золото Универсиады

В копилке российских студентов уже 35 наград высшего достоинства. Общее количество медалей — 100.

Турнир по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске завершился тотальным триумфом российской сборной. В финальном матче хозяева соревнований встречались с мощной командой Швеции, однако шансов скандинавам не оставили. 3:0 — в первом тайме, 3:1 — во втором, и общая победа в главном матче турнира с разгромным счётом — 6:1.

Эта медаль стала уже 35-й золотой для российских спортсменов на Универсиаде. Общее количество наград достигло юбилейной отметки в 100 медалей, идущих вторыми корейцев хозяева студенческих игр опережают в семь с лишним раз.

Универсиада продлится ещё два дня. Последний комплект медалей разыграют в день закрытия, 12 марта, в хоккее с шайбой. Чтобы попасть в финал, сборной России необходимо обыграть Канаду.

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