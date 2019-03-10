Снова Азмун и впервые Ригони. "Зенит" дома разобрался с "Уфой"

Лидер чемпионата России одержал волевую победу и положил ещё три очка в свою копилку.

Лидер Российской Премьер-лиги "Зенит" в Санкт-Петербурге встречался с "Уфой", находящейся на противоположном полюсе турнирной таблицы. И матч для сине-бело-голубых стартовал не слишком удачно. Уфимцы удачно воспользовались ошибкой "Зенита", развернули быструю контратаку, которую точным ударом завершил Кэтэлин Карп — 0:1.

Однако в лидерах "Уфа" была недолго: уже через пять минут Сердар Азмун после проникающего паса Эмилиано Ригони забил в своём четвёртом подряд матче за "Зенит" и сравнял счёт — 1:1.

Ударную десятиминутку завершил всё тот же Ригони. Аргентинец мастерски пробил в самую девятку ворот "Уфы" после отличной скидки Артёма Дзюбы — 2:1. Этот гол стал для Ригони первым после возвращения в "Зенит" из итальянской аренды.

Во втором тайме ни одна из команд счёт на табло больше не меняла. 2:1 — "Зенит" исправляется перед родными трибунами после конфуза в Лиге Европы, одерживает волевую победу и делает своё лидерство в турнирной таблице ещё более уверенным. "Уфа" же остаётся в зоне вылета.

РПЛ, 19-й тур.

"Зенит" — "Уфа" — 2:1.

Голы: Карп 25' (0:1), Азмун 30' (1:1), Ригони 34' (2:1).