Дерби получилось. "Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России

Красно-белые в Химках победили бело-голубых в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" должен был состояться на новой "ВТБ- арене", но из-за проблем с газоном РПЛ запретила играть там. Бело-голубые опять вернулись в Химки. Из-за этого болельщики устроили акцию протеста, отказавшись от визуальной поддержки, вывесив лишь один баннер.

Что касаемо футбола, то героем матча стал Георгий Джикия. Капитан красно-белых забил единственный гол в этой встрече, а в самой концовке выбил мяч, стоя в воротах.

Динамовцы имели все шансы сравнять, но не хватило реализации моментов.

Теперь у команды Олега Кононова 32 очка и четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, а у подопечных Дмитрия Хохлова — 10-е место и 23 очка.

РПЛ. 19-й тур.

"Динамо" — "Спартак" — 0:1.

Голы: Джикия (16', 0:1).