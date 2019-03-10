Дерби получилось. "Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России

Матч между "Динамо" и "Спартаком" должен был состояться на новой "ВТБ- арене", но из-за проблем с газоном РПЛ запретила играть там. Бело-голубые опять вернулись в Химки. Из-за этого болельщики устроили акцию протеста, отказавшись от визуальной поддержки, вывесив лишь один баннер.
Что касаемо футбола, то героем матча стал Георгий Джикия. Капитан красно-белых забил единственный гол в этой встрече, а в самой концовке выбил мяч, стоя в воротах.
Динамовцы имели все шансы сравнять, но не хватило реализации моментов.
Теперь у команды Олега Кононова 32 очка и четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, а у подопечных Дмитрия Хохлова — 10-е место и 23 очка.
РПЛ. 19-й тур.
"Динамо" — "Спартак" — 0:1.
Голы: Джикия (16', 0:1).
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