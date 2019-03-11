Сибирячка и путешественница. Кто прославил "принцессу льда в хиджабе"

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари стала одной из главных звёзд зимней Универсиады в Красноярске. Правда, мало кто знает, что за её успехами стоит российский тренер Александра Иевлева.

Александре Иевлевой 31 год, и она уже пять лет живёт в Эмиратах, где тренирует фигуристов. Иевлева — бывший член сборной России, серебряный призёр чемпионата страны, участница Универсиады. В интервью Лайфу Александра рассказала подробнее о своём переезде в жаркую страну.

— Александра, как так получилось, что вы переехали в Абу-Даби?

— Сначала меня просто пригласил туда мой друг поставить программу для Захры Лари. У нас сразу же сложились с ней хорошие отношения, и мы захотели работать вместе.

Уже когда там был создан клуб и сама федерация, у меня отпали все сомнения, и я окончательно осталась там работать. Хотела бы отметить, что мама Захры сделала многое, чтобы их федерация вошла в международный состав и чтобы спортсмены могли выступать на официальных соревнованиях. Самой федерации всего четыре года.

— Не сложно было переезжать в жаркую и далёкую страну?

— Я с детства много путешествовала. До этого пять лет жила в Турции, так что я уже знаю, что такое жить за границей. Вообще я комфортно чувствую себя в любой стране мира. Да и мир сейчас так открыт, что можно уютно чувствовать себя везде.

И мне нравится пробовать себя во всём новом. Каждый раз, когда меня приглашают поработать в какой-то лагерь, я всегда соглашаюсь. Перед переездом в Абу-Даби, конечно, я много думала и взвешивала все за и против, но в итоге решила попробовать.

— К местной культуре привыкли быстро? Нет большого внимания к вам из-за того, что многие женщины там носят хиджабы?

— В принципе, я всегда скромно одевалась и до переезда в Абу-Даби. Мне там очень комфортно. Абу-Даби похож на Америку, там 80 процентов населения — это приезжие. В Эмиратах живут люди из самых разных стран мира. Это очень толерантная страна, все живут в согласии.

Плюс там высокий уровень безопасности. Это очень важно для меня. Например, я могу отправить своего ребёнка гулять одного и знаю, что с ним ничего не случится, или могу вещи оставить без присмотра и не волноваться, что их украдут. С остальными традициями я свыкалась, мне очень там нравится.

— Часто получается видеться с родителями, близкими?

— Вся моя семья живёт в Москве. Мы часто видимся. Либо я приезжаю к ним, либо они ко мне. Иногда мы путешествуем вместе.

— Вы сами родом из Красноярского края, города Канска. Это вы предложили участвовать Захре в Универсиаде, на вашей малой родине?

— Мы просто собирались принять участие в Универсиаде, и это большая удача, что она проходит на моей родине. Но в нашем случае это просто стечение обстоятельств.

— У вас в Абу-Даби много учеников?

— В данный момент я занимаюсь с 50 спортсменами. В основном это дети, они пока нигде не выступают. Из взрослых у меня только несколько фигуристок, которые соревнуются.

Я очень горжусь Захрой. Она показала всем, что можно выступать на таких крупных соревнованиях, как Универсиада, и представлять свою страну.