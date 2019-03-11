"Объекты должны жить 24/7". Министры рассказали о наследии Универсиады-2019

В главном пресс-центре Универсиады состоялась пресс-конференция, где представители FISU и министр спорта Красноярского края рассказали о наследии студенческих игр.

Генеральный секретарь — исполнительный директор Международной федерации спорта (FISU) Эрик Сейнтронд отметил, что помимо спортивных объектов Красноярск получил и социально-значимые.

— Все объекты Универсиады-2019 прекрасны. Важно, что не только спортсмены получили хорошие площадки, но и для обычных жителей города появилось много всего необходимого. Например, больницы, аэропорт, дороги. Это прекрасное наследие для всего Красноярска. Вы должны подавать заявки для проведения других соревнований, нужен поиск новых проектов, — отметил Сейнтронд.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев также подвёл итоги и рассказал о наследии для города.

— Подводя итоги, могу сказать, что мы получили не только материальное наследие, но нематериальное — это человеческий потенциал, опыт для сотни людей. Мы уже понимаем, что будет после 12 марта и как будут использоваться объекты. Арены строились универсальные, поэтому там будут проводиться соревнования не только по зимним видам спорта, но и летним, — отметил Алексеев. — Мы уже ведём работу с международными федерациями, чтобы Красноярск принял различные этапы Кубка мира и первенство мира по фристайлу, кёрлингу, ориентированию и сноуборду. Наша основная задача — это то, чтобы объекты жили 24/7.

— Также у нас уже есть шквал звонков от родителей, чтобы записать своих детей в секции. Для нас это очень важно, — заявил министр спорта Красноярского края.

Уже известно, что объекты Деревни Универсиады будут переданы в расположение Сибирского федерального университета, хоккейный "Енисей" получил обновлённый крытый стадион, хоккейный "Сокол" будет играть на "Платинум-арене" и "Кристал-арене", баскетбольный "Енисей" — на паркете МСК "Арена. Север", футбольный "Енисей" будет проводить матчи на отреставрированном Центральном стадионе, а волейбольный "Енисей" переедет в обновлённый Дворец спорта им. Ивана Ярыгина.