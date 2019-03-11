В FISU прокомментировали триумф сборной России на Универсиаде-2019

Генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации студенческого спорта Эрик Сейнтронд рассказал о триумфе сборной России на Универсиаде-2019 в Красноярске.

— Страна-хозяйка всегда отправляет своих самых сильных спортсменов на Универсиаду. Это обычное явление. Ведь если сборная принимающей страны не принесёт много медалей, то местные, кончено, будут задавать вопросы. То, что Россия выиграла так много медалей, — это нормально. Это та страна, которая всегда является лидером. Уверяю вас, что ничего секретного в этом нет, — пояснил он.

Напомним, что Универсиада завершится завтра, 12 марта. Сборная России выиграла студенческие игры досрочно, на настоящий момент у нас 103 медали.

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