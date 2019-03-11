Накопилось. Футболисты "Реала" устроили перепалку на тренировке

Капитану мадридского клуба не понравилось, как его партнёр праздновал победу в двусторонке.

Игроки "Реала" Серхио Рамос и Марсело поссорились на тренировке команды, сообщает издание Marca. В двусторонке они оказались в разных коллективах, и бразилец праздновал победу. Капитану не понравилось, что Марсело делает это слишком эмоционально, испанец стал предъявлять партнёру претензии.

Конфликт превратился в настоящую перепалку, которая продолжалась несколько минут. Чтобы разнять футболистов, пришлось вмешаться другим игрокам "Реала".

Напряжённость в мадридском клубе — следствие неудачных результатов. На прошлой неделе "Реал" вылетел из Кубка, затем потерпел фиаско в Лиге чемпионов и после поражения от "Барселоны" ещё сильнее отпустил её в турнирной таблице, практически лишив себя надежд на чемпионство в этом году.

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Однако в выходные "королевский клуб" сумел добиться победы над "Вальядолидом" со счётом 4:1.