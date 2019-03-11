Уфимская школа. Зинченко признали лучшим игроком "Манчестер Сити"

В феврале экс-полузащитник российского клуба был полноценным игроком основного состава чемпионов Англии.

Украинец Александр Зинченко добился очередного успеха в "Манчестер Сити". Ещё перед началом сезона экс-полузащитник "Уфы" говорил о возможном уходе из стана чемпионов Англии, однако главный тренер Пеп Гвардиола сумел найти ему применение. Зинченко превратился в левого защитника, стал регулярно появляться в основном составе на этой позиции и одним из самых полезных игроков команды. Болельщики признали его лучшим футболистом "Манчестер Сити" в феврале.

За прошедший месяц Зинченко провёл в футболке "горожан" пять матчей, в которых сделал две голевых передачи. Вместе с "Сити" украинец выиграл Кубок Английской лиги.

Примечательно, что в голосовании Зинченко (45%) обошёл нападающего Серхио Агуэро (42%), которого признали лучшим игроком всей Английской Премьер-Лиги.