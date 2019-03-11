Сюрприз для Роналду и застрявший в снегу мяч. Обзор футбольного евротура

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Сюрприз для Роналду и застрявший в снегу мяч. Обзор футбольного евротура

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В европейских футбольных чемпионатах снова множество интриг. "Боруссия" окончательно рассталась с лидерством в Германии, "Манчестер Юнайтед" Сульшера потерпел первое поражение в Англии, а Роналду неожиданно обошли в гонке бомбардиров. Лайф — о главных событиях уик-энда.

Англия. "МЮ" впервые проигрывает в АПЛ при Сульшере

После назначения Уле Гуннара Сульшера тренером "Манчестер Юнайтед" надолго забыл, что такое горечь поражения. В АПЛ манкунианцы не проигрывали целых 12 матчей. Однако на каждую силу найдётся другая. В этом случае против "МЮ" выступил лондонский "Арсенал", которому принадлежит рекорд: весь сезон-2003/2004 "канониры" прошли без поражений, чего никому и никогда не удавалось.

Матч получился жарким: штанги, пенальти и выбежавший на поле болельщик, который начал атаковать защитника "МЮ" Криса Смоллинга, проводившего 200-й матч в АПЛ.

"Арсенал" в итоге победил "Манчестер Юнайтед" и опередил его в таблице. А на самом верху всё осталось без изменений: и "Ливерпуль", и "Манчестер Сити" одержали дежурные победы. Разрыв между ними составляет всего одно очко, а до конца чемпионата ещё восемь матчей. Будет интересно!

<p>Турнирная таблица АПЛ. Фото: © <a href="https://www.premierleague.com/tables" target="_blank">premierleague.com</a></p>

Испания. "Реал" побеждает с помощью VAR, но до "Барсы" ещё далеко

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Вальядолид" со счётом 4:1, и эта победа получилась весьма примечательной. Дело в том, что два гола хозяев поля отменили после просмотра видеоповтора. Вот только комната, где должны сидеть специалисты по VAR, оказалась пустой!

Это мгновенно породило множество шуток и теорий заговора о том, что "Реал" якобы купил судей, но на самом деле объяснение оказалось тривиальным: телевизионщики ошиблись и показали не ту комнату, а затем исправились.

Победа "Реала" не дала ему ровным счётом ничего, ведь "Атлетико" и "Барселона" тоже выиграли свои матчи. Что ж, хотя бы не отстали.

<p>Турнирная таблица Ла Лиги. Фото: © <a href="https://www.laliga.es/en/laliga-santander" target="_blank">laliga.es</a></p>

А самый весёлый матч сыграли "Севилья" и "Реал Сосьедад". В обеих командах нашлись игроки, которые забили по три гола, однако игра закончилась со счётом 5:2. Как такое возможно? Увы, игрок "Сосьедада" один из голов забил в свои ворота.

Италия. Роналду больше не первый, но "Ювентус" всё ещё непобедим

Перед минувшими выходными Криштиану Роналду был на первом месте в гонке бомбардиров Серии А, а сейчас — аж на третьем! Всё дело в том, что португалец прошедший тур пропустил: Массимилиано Аллегри дал своему лидеру отдохнуть перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против "Атлетико". Но на результатах "Юве" это не сказалось: 19-летний Мойзе Кин оформил дубль и принёс "старой синьоре" победу.

А вот конкуренты Роналду не дремали. Сначала Кшиштоф Пёнтек из "Милана" сравнялся с португальцем после победного гола в ворота "Кьево".

А затем (вот так сюрприз!), их обоих обошёл 36-летний Фабио Квальярелла из "Сампдории". У него теперь 20 голов, у Роналду и Пёнтека — по 19. Но поляк стоит выше португальца, потому что забил с пенальти всего два гола, а Криштиану — целых шесть.

А "Наполи" после поражения от "Юве" совсем расстроился и сыграл вничью с "Сассуоло". До туринцев теперь аж 18 очков, ни о каком чемпионстве в Неаполе уже и не мечтают, тут бы второе место удержать, потому как миланские клубы подобрались уже очень близко.

<p>Турнирная таблица Серии А. Фото: © <a href="http://www.legaseriea.it/en/serie-a/league-table" target="_blank">legaseriea.it</a></p>

Франция. "Монако" продолжает беспроигрышную серию

После возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера "Монако" медленно, но верно движется вперёд. По крайней мере, монегаски перестали проигрывать. За последние семь матчей — ни одного поражения. В прошедшем туре — ничья 1:1 с "Бордо". Головин провёл на поле 79 минут.

Не проигрывать научились, теперь осталось начать побеждать. "Монако" оторвался от зоны вылета, сейчас команда — на 17-м месте.

<p>Турнирная таблица Лиги 1. Фото: © <a href="https://www.ligue1.com/ligue1/classement" target="_blank">ligue1.com</a></p>

Германия. Жуткий снегопад и безжалостная "Бавария"

Кажется, "Бавария" окончательно проснулась. В прошлом туре она выиграла со счётом 5:1, теперь — 6:0. На этот раз пострадал "Вольфсбург".

Забивать кучу голов — это не блажь. Именно лучшая разница мячей позволила мюнхенцам теперь официально подняться на первую строчку в турнирной таблице. "Боруссия" окончательно потеряла лидерство.

<p>Турнирная таблица Бундеслиги. Фото: © <a href="https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/table" target="_blank">bundesliga.com</a></p>

А самый занятный матч сыграли "Ганновер" с "Байером". В день игры пошёл жуткий снегопад, из-за которого почти не было видно поля. А самое обидное для хозяев, что они из-за этого потеряли чистый гол. Форвард "Ганновера" обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, но тот предательски застрял в снегу...

"Байер" в итоге выиграл со счётом 3:2 и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Ганновер" остался на дне: у него предпоследнее место.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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