Сюрприз для Роналду и застрявший в снегу мяч. Обзор футбольного евротура

В европейских футбольных чемпионатах снова множество интриг. "Боруссия" окончательно рассталась с лидерством в Германии, "Манчестер Юнайтед" Сульшера потерпел первое поражение в Англии, а Роналду неожиданно обошли в гонке бомбардиров. Лайф — о главных событиях уик-энда.

Англия. "МЮ" впервые проигрывает в АПЛ при Сульшере

После назначения Уле Гуннара Сульшера тренером "Манчестер Юнайтед" надолго забыл, что такое горечь поражения. В АПЛ манкунианцы не проигрывали целых 12 матчей. Однако на каждую силу найдётся другая. В этом случае против "МЮ" выступил лондонский "Арсенал", которому принадлежит рекорд: весь сезон-2003/2004 "канониры" прошли без поражений, чего никому и никогда не удавалось.

Матч получился жарким: штанги, пенальти и выбежавший на поле болельщик, который начал атаковать защитника "МЮ" Криса Смоллинга, проводившего 200-й матч в АПЛ.

Chris Smalling is shoved by a pitch invader during the match between Arsenal and Manchester United.



More to follow https://t.co/tepiBayoq3 pic.twitter.com/rb0gGVYIvu — BBC Sport (@BBCSport) 10 марта 2019 г.

"Арсенал" в итоге победил "Манчестер Юнайтед" и опередил его в таблице. А на самом верху всё осталось без изменений: и "Ливерпуль", и "Манчестер Сити" одержали дежурные победы. Разрыв между ними составляет всего одно очко, а до конца чемпионата ещё восемь матчей. Будет интересно!

Испания. "Реал" побеждает с помощью VAR, но до "Барсы" ещё далеко

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Вальядолид" со счётом 4:1, и эта победа получилась весьма примечательной. Дело в том, что два гола хозяев поля отменили после просмотра видеоповтора. Вот только комната, где должны сидеть специалисты по VAR, оказалась пустой!

This is literally VAR when Real Madrid plays. pic.twitter.com/9sdkpzrBc0 — BarcAddicts (@BarcAddicts) 10 марта 2019 г.

Это мгновенно породило множество шуток и теорий заговора о том, что "Реал" якобы купил судей, но на самом деле объяснение оказалось тривиальным: телевизионщики ошиблись и показали не ту комнату, а затем исправились.

Победа "Реала" не дала ему ровным счётом ничего, ведь "Атлетико" и "Барселона" тоже выиграли свои матчи. Что ж, хотя бы не отстали.

А самый весёлый матч сыграли "Севилья" и "Реал Сосьедад". В обеих командах нашлись игроки, которые забили по три гола, однако игра закончилась со счётом 5:2. Как такое возможно? Увы, игрок "Сосьедада" один из голов забил в свои ворота.

Италия. Роналду больше не первый, но "Ювентус" всё ещё непобедим

Перед минувшими выходными Криштиану Роналду был на первом месте в гонке бомбардиров Серии А, а сейчас — аж на третьем! Всё дело в том, что португалец прошедший тур пропустил: Массимилиано Аллегри дал своему лидеру отдохнуть перед важнейшим матчем Лиги чемпионов против "Атлетико". Но на результатах "Юве" это не сказалось: 19-летний Мойзе Кин оформил дубль и принёс "старой синьоре" победу.

А вот конкуренты Роналду не дремали. Сначала Кшиштоф Пёнтек из "Милана" сравнялся с португальцем после победного гола в ворота "Кьево".

А затем (вот так сюрприз!), их обоих обошёл 36-летний Фабио Квальярелла из "Сампдории". У него теперь 20 голов, у Роналду и Пёнтека — по 19. Но поляк стоит выше португальца, потому что забил с пенальти всего два гола, а Криштиану — целых шесть.

А "Наполи" после поражения от "Юве" совсем расстроился и сыграл вничью с "Сассуоло". До туринцев теперь аж 18 очков, ни о каком чемпионстве в Неаполе уже и не мечтают, тут бы второе место удержать, потому как миланские клубы подобрались уже очень близко.

Франция. "Монако" продолжает беспроигрышную серию

После возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера "Монако" медленно, но верно движется вперёд. По крайней мере, монегаски перестали проигрывать. За последние семь матчей — ни одного поражения. В прошедшем туре — ничья 1:1 с "Бордо". Головин провёл на поле 79 минут.

Не проигрывать научились, теперь осталось начать побеждать. "Монако" оторвался от зоны вылета, сейчас команда — на 17-м месте.

Германия. Жуткий снегопад и безжалостная "Бавария"

Кажется, "Бавария" окончательно проснулась. В прошлом туре она выиграла со счётом 5:1, теперь — 6:0. На этот раз пострадал "Вольфсбург".

Забивать кучу голов — это не блажь. Именно лучшая разница мячей позволила мюнхенцам теперь официально подняться на первую строчку в турнирной таблице. "Боруссия" окончательно потеряла лидерство.

А самый занятный матч сыграли "Ганновер" с "Байером". В день игры пошёл жуткий снегопад, из-за которого почти не было видно поля. А самое обидное для хозяев, что они из-за этого потеряли чистый гол. Форвард "Ганновера" обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, но тот предательски застрял в снегу...

Genki Haraguchi was sure he had scored an easy open goal, but the snow said no ❄🥶 The unluckiest no-goal of all time? 😱❌ pic.twitter.com/9RkexhQfIG — DW Sports (@dw_sports) 10 марта 2019 г.

"Байер" в итоге выиграл со счётом 3:2 и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Ганновер" остался на дне: у него предпоследнее место.