Привет от Слуцкого. Защитник голландского "Витесса" вызван в сборную России

Помимо Вячеслава Караваева в стане национальной команды впервые окажется Максим Беляев из тульского "Арсенала".

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав на матчи отборочного цикла к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. В списке особенно обращают на себя внимание фамилии защитников голландского "Витесса" Вячеслава Караваева и тульского "Арсенала" Максима Беляева.

Караваев — воспитанник ЦСКА, который с 2014 года играет в Европе. В летнее трансферное окно он перешёл в голландский "Витесс", который тренирует бывший тренер армейского клуба и сборной России Леонид Слуцкий.

Матч с Бельгией состоится 21 марта, поединок с Казахстаном — 24 марта.