Привет от Слуцкого. Защитник голландского "Витесса" вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав на матчи отборочного цикла к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. В списке особенно обращают на себя внимание фамилии защитников голландского "Витесса" Вячеслава Караваева и тульского "Арсенала" Максима Беляева.
Состав @TeamRussia на матчи @UEFAEURO против сборной Бельгии и сборной Казахстана! pic.twitter.com/T8hhVPapjN— Сборная России (@TeamRussia) 11 марта 2019 г.
Караваев — воспитанник ЦСКА, который с 2014 года играет в Европе. В летнее трансферное окно он перешёл в голландский "Витесс", который тренирует бывший тренер армейского клуба и сборной России Леонид Слуцкий.
Матч с Бельгией состоится 21 марта, поединок с Казахстаном — 24 марта.
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