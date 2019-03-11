Яркие фанаты и визит Ломанова. Атмосфера перед суперматчем Россия — Канада

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Универсиаде с такой вывеской посетил прославленный хоккеист с мячом, легенда Красноярска и России Сергей Ломанов — младший. Он пришёл вместе со своим сыном.
Сергей Ломанов-младший пришёл поболеть за сборную! #РоссияКанада pic.twitter.com/oqXEkmlx2t— Life | Спорт (@sport_lf) 11 марта 2019 г.
Канадских болельщиков было не так много, но зато их было слышно. Перед игрой они эмоционально "рубились" в настольный хоккей.
Канадцы рубятся в настольный хоккейчик. #РоссияКанада pic.twitter.com/FdlMRGbJyM— Life | Спорт (@sport_lf) 11 марта 2019 г.
Наши болельщики хорошо подготовились к матчу и пришли не только с флагами России, но и в запоминающихся костюмах.
У представительниц прекрасного пола и детей популярностью пользовалась Лайка.
Отметим, что матч ещё идёт. Наша команда лидирует со счётом 3:0.
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