Яркие фанаты и визит Ломанова. Атмосфера перед суперматчем Россия — Канада

Хоккейное противостояние россиян и канадцев всегда принципиальное. Неудивительно, что полуфинальный матч между этими сборными на Универсиаде в Красноярске собрал аншлаг.

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Универсиаде с такой вывеской посетил прославленный хоккеист с мячом, легенда Красноярска и России Сергей Ломанов — младший. Он пришёл вместе со своим сыном.

Канадских болельщиков было не так много, но зато их было слышно. Перед игрой они эмоционально "рубились" в настольный хоккей.

Наши болельщики хорошо подготовились к матчу и пришли не только с флагами России, но и в запоминающихся костюмах.

У представительниц прекрасного пола и детей популярностью пользовалась Лайка.

Отметим, что матч ещё идёт. Наша команда лидирует со счётом 3:0.