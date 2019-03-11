Колобков: На Универсиаду проданы все билеты — это рекорд

Министр спорта Российской Федерации оценил уровень студенческих игр в Красноярске.

Министр спорта РФ Павел Колобков лестно отозвался об уровне организации Универсиады в Красноярске. По его словам, участники и гости студенческих игр высоко оценили соревнования. При этом они были популярны и у зрителей.

Соревнования вызвали интерес у зрителей. Все билеты проданы. Это впервые. И это рекорд. Болельщики хорошо поддерживают всех спортсменов. У нас большая делегация, много спортсменов и лидеров. Но конкуренция хорошая во многих видах спорта Павел Колобков Фото: © LIFE/Андрей Тишин

Колобков также вспомнил, как сам принимал участие в двух Универсиадах. По словам министра спорта, у него от студенческих игр в Японии и Великобритании остались исключительно приятные воспоминания.

Кроме того, чиновник высказался о возможности проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

— Екатеринбург — один из самых спортивных городов. Он заслужил такой праздник. Впереди предстоит оценка его заявки, но я уверен, что всё будет хорошо, — сказал Колобков.

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