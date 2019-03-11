Сборная России по хоккею разгромила Канаду и вышла в финал Универсиады

Сборная России по хоккею обыграла своих самых принципиальных противников на льду в полуфинале Универсиады со счётом 5:1. Матч выдался очень эмоциональным: были и драки, и сломанные клюшки.
У нашей команды по дублю оформили Александр Сорокин и Денис Орлович-Грудко, а также отличился Александр Шаров.
Единственную шайбу у канадцев забросил Матьё Лемай.
Яркие фанаты и визит Ломанова. Атмосфера перед суперматчем Россия — Канада
Сегодня также станет известно имя второго финалиста: Казахстан и Словакия поспорят за путёвку в решающую часть турнира, который состоится завтра, 12 марта.
Универсиада. Полуфинал.
Россия — Канада — 5:1.
Голы: Орлович-Грудко (10:15, 1:0), Сорокин (19:59, 2:0), Шаров (21:11, 3:0), Лемай (33:34, 3:1), Орлович-Грудко (49:22, 4:1), Сорокин (53:06, 5:1).
- Популярные
- По времени