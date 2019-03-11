"Моя жена имеет право на жизнь с ван Галом". Экс-тренер МЮ завершил карьеру

Голландский специалист после 20 лет в тренерском кресле решил в 67 выйти на пенсию.

Бывший главный тренер "Аякса", "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. Голландский наставник ушёл из английского клуба в 2016 году и с тех пор не возвращался к активной работе. Сейчас он решил, что пришла пора окончательно завершить карьеру в футболе, сообщает As.

Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет. Мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Она просто счастлива Луи ван Гал

Ван Гал за тренерскую карьеру сумел завоевать 20 трофеев, включая победы в чемпионатах Голландии, Испании и Германии. Главное его достижение — триумф в Лиге чемпионов с "Аяксом" в сезоне 1994/1995.