"Он наговорил лишнего". Дацик пообещал "проломить башку" младшему Емельяненко

По словам экс-бойца, вся Россия уже более 10 лет ждёт поединок между давними соперниками.

Бывший боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик продолжает настаивать на проведении поединка с Александром Емельяненко. По словам Дацика, конфликт можно урегулировать только с помощью боя и он настроен решительно.

— Он наговорил мне лишних слов, за это придётся ответить. Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования. Наш конфликт затянулся на 10 лет, вся страна уже ждёт, когда же мы подерёмся, кто кому разнесёт башню. Я как минимум проломлю ему башку. Я поставил организаторам условия, что бой будет по бирманским правилам. А это именно бечёвки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла, как в фильме "Кикбоксер", не будет. Бой также будет проходить без судей, в круге. Будем биться до потери сознания, — рассказал Дацик в интервью "Советскому спорту".

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, вышел из изолятора "Кресты-2" в феврале нынешнего года. Недавно он назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом с весом мухи.

Емельяненко же задержали пьяным на рулём в Кисловодске. В суде спортсмен признал, что сел за руль нетрезвым. Однако, по словам Александра, он не оказывал сопротивления при задержании.

Также Емельяненко рассказал, что его спровоцировали сотрудники полиции. Его оштрафовали и лишили прав.