Типичный Кузя. Кузнецов удивил журналистку ответом на вопрос про очки в НХЛ

Корреспондент задала форварду "Вашингтона" простой вопрос, но челябинец снова не обошёлся без хохмы.

Россияне Александр Овечкин и Евгений Малкин находятся на пороге очередных карьерных рубежей в НХЛ. Капитану "Вашингтона" остался один балл до 1200 очков в лиге, форварду "Питтсбурга" — два очка до тысячи. Журналисты спросили у Евгения Кузнецова, есть ли у него подобная цель, и ответ челябинца оказался неожиданным.

«Главное, чтобы свое целое было». У Кузнецова спросили про очки



С мудростью хоккеиста трудно не согласиться:https://t.co/HNlHmbCFQO pic.twitter.com/MLBPuSJEUU — Матч ТВ (@MatchTV) 11 марта 2019 г.

Правда, после традиционной для Кузнецова шутки он всё-таки попытался всерьёз порассуждать об очковых рекордах и роли соотечественников в истории.

— Мне важно, чтобы своё очко целое было. В хорошем смысле слова. Да какие тут могут быть загадки? Кому-то дано быть бомбардиром. А мне вот не дано забивать голы. Я особо на это никогда не настраивался. Да, приятно, когда ты забиваешь или отдаёшь. Но самое главное — когда команда побеждает. Тогда, в принципе, без разницы, сколько очков ты имеешь. По поводу Сани — это большая цифра. Да и Малыч почти 1000 очков набрал. Всегда приятно, когда русские ребята в топе. Есть на кого равняться в лиге. Люди пишут историю. Играешь и этого не замечаешь — оценишь в полной мере, когда уже закончишь, — сказал Кузнецов в интервью "Матч ТВ".

Кузнецов — известный хоккейный шутник, который балагурит с партнёрами по команде, болельщиками и даже судьями. После завоевания Кубка Стэнли он ел из него пельмени, а его фирменную "птичку" копируют даже дети.

На счету Кузнецова в этом сезоне 60 очков в НХЛ, среди россиян он идёт пятым, уступая Евгению Малкину, Артемию Панарину, Александру Овечкину и Никите Кучерову. В прошлом сезоне челябинец набрал 83 балла — это пока его лучший результат в регулярных чемпионатах НХЛ.