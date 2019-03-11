"Прожарка Туктика". Туктамышева устроила конкурс на лучший мем про себя

Фанаты фигуристки посмеялись над её непопаданием в сборную, "преклонным" возрастом и соперничеством с Медведевой.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева "отличается" не только тройным акселем, но и уникальным чувством юмора. Он то грозится надрать задницу Трампу, то ставит на место Спиридонова и Кафельникова, то шутит над другими фигуристками. Но и над собой Туктамышева иронизировать не забывает. Фигуристка даже решила организовать целый конкурс с мемами про саму себя.

"Прожарка" удалась на славу. Сама фигуристка и администрация паблика "ФЕГУРКА" в итоге выбрали семь лучших работ. Вот они.

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Ещё одна аналогия — "Черепашки Ниндзя", где Туктамышева выступает в роли учителя Сплинтера, который успевает состариться, пока его ученики взрослеют.

Интерпретация мема про неверного парня — любимая работа Туктамышевой. Два её ярчайших сезона стали как раз постолимпийскими, а вот на самих Играх Елизавета ни разу не была.

Медведеву взяли на ЧМ, а Туктамышеву — нет. Такое вот "Сияние".

А вот и шутка про тот самый номер с раздеванием. Не баян, а классика.

Как выяснилось, был в этом выступлении момент, которым можно иллюстрировать душевное состояние.

Туктамышевой — всего 22, но в фигурном катании она уже ветеран. Но в отличие от Сотниковой и Липницкой на пенсию Елизавета всё ещё не спешит.

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