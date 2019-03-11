Россия второй раз за день победила Канаду! На этот раз в женском финале

В копилку российской команды упала очередная золотая медаль Универсиады, ставшая уже сороковой по счёту.

Классическая хоккейная дуэль Россия — Канада получила продолжение на Универсиаде в Красноярске. После победы хозяев соревнований в полуфинале мужского турнира уже российским женщинам предстояло сыграть с канадками.

Матч получился очень напряжённым, счёт удалось открыть только в третьем периоде. Сделала это Лиана Ганеева из сборной России, успешно реализовав большинство. Сборная Канады попыталась отыграться, но за 11 секунд до финальной сирены шайба снова влетела в ворота гостей турнира — отличилась Алевтина Штарёва.

2:0 — Россия завоёвывает 40-е по счёту золото Универсиады. Всего в копилке российских студентов уже 109 наград различного достоинства.