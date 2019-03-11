А Мамаева за это никто не бил! В Аргентине на футболиста накинулись из-за рабоны

Красивый футбольный элемент уступающие в счёте соперники сочли издевательством над собой.

Твоя команда ведёт со счётом 3:0, у соперника удалён один из игроков, до конца матча осталось несколько минут — казалось бы, идеальное время, чтобы порадовать публику красивым футбольным приёмом. Именно так, вероятно, решил защитник аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Хулио Буффарини.

Однако у соперников было иное мнение. Три футболиста через несколько секунд накинулись на Буффарини, уложили его на газон, начали пинать и эмоционально объяснять его неправоту.

Рабона — удар по мячу из-за опорной ноги. Считается красивым футбольным элементом, в матчах используется редко из-за сложности.

Более того, того же мнения оказался и судья встречи, который после потасовки показал футболисту жёлтую карточку. За что? За провокацию! А сам игрок после матча извинялся за свой... финт.

Я закончил матч на грустной ноте. В такой ситуации играть рабоной было неправильно, прошу прощения у игроков и болельщиков "Сан Лоренсо". Я уже извинился тысячу раз, хочу сделать это ещё раз Хулио Буффарини

Однако футбольная общественность Аргентины осудила действия арбитра, который необоснованно наказал футболиста. Журналисты вспомнили, что Буффарини часто исполняет рабону в матчах, но жёлтых карточек за это никогда не получал.

Es un buen momento para repasar la cantidad de rabonas que Buffarini hizo en su carrera... No fue sólo hoy... #Buffarini #Rabona Y por cierto, creo que nunca lo amonestaron... pic.twitter.com/94FkYwUids — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) 10 марта 2019 г.

Рабона никак не может считаться нарушением правил. Более того, она может даже помочь забить гол в ворота соперника! Этот тезис доказал, например, футболист "Краснодара" Павел Мамаев ещё за два месяца до известных событий.

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