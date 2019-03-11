"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью благодаря автоголу и пенальти

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"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью благодаря автоголу и пенальти

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Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Грозненский "Ахмат" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги — 1:1. Футболист чеченской команды Милад Мохаммади забил автогол, но во втором тайме Беким Балай благодаря реализованному пенальти сравнял счёт.

У "Ахмата" теперь 24 очка, а у "Урала" — 23. Однако грозненцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а екатеринбуржцы — на одиннадцатом.

РПЛ. 19-й тур.

"Ахмат" — "Урал" — 1:1.

Голы: Мохаммади (38', 0:1, автогол), Балай (56', 1:1, пенальти).

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