"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью благодаря автоголу и пенальти

Грозненский "Ахмат" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги — 1:1. Футболист чеченской команды Милад Мохаммади забил автогол, но во втором тайме Беким Балай благодаря реализованному пенальти сравнял счёт.
У "Ахмата" теперь 24 очка, а у "Урала" — 23. Однако грозненцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, а екатеринбуржцы — на одиннадцатом.
РПЛ. 19-й тур.
"Ахмат" — "Урал" — 1:1.
Голы: Мохаммади (38', 0:1, автогол), Балай (56', 1:1, пенальти).
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