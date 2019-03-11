Роналду на очереди? Зинедин Зидан вернулся в "Реал"

Француз сменил на посту наставника "королевского клуба" Сантьяго Солари, который проиграл за неделю три турнира.

То, о чём многие говорили последнюю неделю, всё-таки произошло. "Реал" отправил в отставку главного тренера Сантьяго Солари и вернулся бывшего наставника. Однако не Жозе Моуринью, как предполагали эксперты, а Зинедина Зидана — самого успешного тренера "Реала" в современной истории.

Зидан работал в "Реале" с 2016 по 2018 год, и за это время трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. После последнего триумфа он ушёл на победной ноте. После ухода француза, а также ведущего игрока "сливочных" Криштиану Роналду результаты "Реала" резко упали, и руководство увольняет уже второго тренера за сезон.

По предварительным данным, французский специалист подпишет контракт с "Реалом" до 2022 года.