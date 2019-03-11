"Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" и установил новый антирекорд

Команда Мурада Мусаева не выигрывает уже девять матчей подряд. И это новый антирекорд.

"Краснодару" сегодня откровенно не везло на поле. В самом начале матча бразилец с российским паспортом Ари не смог реализовать пенальти, а затем "Оренбург" повёл в счёте благодаря усилиям Алексея Сутомина.

Ари во втором тайме исправился и сравнял счёт.

Затем новичок "быков" Дмитрий Скопинцев вывел команду вперёд, но ненадолго...

Исход этой встречи решил гол Адесойе Ойволе на 89-й минуте. Как итог — 2:2.

Команда Мурада Мусаева продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками, у лидера — петербургского "Зенита" — 40 очков. Более того, краснодарцы не выигрывают уже девять матчей подряд.

"Оренбург", ярко стартовавший в этом сезоне, с 23 очками занимает 12-е место.

РПЛ. 19-й тур.

"Краснодар" — "Оренбург" — 2:2.

Голы: Сутормин (41', 0:1), Ари (64', 1:1), Скопинцев (73', 2:1), Ойеволе (89', 2:2).