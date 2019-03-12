"Будет рубка". Обиженный Макгрегором боксёр собирается избить его русского друга

6 апреля известный российский боец и друг Конора Макгрегора Артём Лобов дебютирует в организации Bare Knuckle FC, специализирующейся на проведении "кулачных боёв", или так называемых "боксёрских поединков без перчаток". Скоро его соперником может стать Пол Малиньяджи, который до сих пор держит обиду на ирландца. Лайф поговорил с менеджером Лобова о предстоящем поединке.

Соперником легенды в этот вечер в США станет также экс-боец UFC Джейсон Найт. Лобов после ухода из организации Даны Уайта готов драться по любым правилам по всему свету, обещая показывать настоящее шоу в боях, неважно, будут ли это схватки по ММА, боксу или К-1… В случае победы над Найтом со стопроцентной вероятностью следующим противником Артёма станет экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях Пол Малиньяджи, на днях подписавший контракт с BKFC.

Летом 2017 года 38-летний американский боксёр оказался в центре скандала, связанного с подготовкой Конора Макгрегора к поединку с Флойдом Мейвейзером. Изначально Пол был в штабе Ноториуса, выполняя роль спарринг-партнёра ирландца. Но за несколько недель до боя с Манни команда Конора выложила в Интернет видео и фотографии спарринга Макгрегора и Малиньяджи, по которым сложилось впечатление, что боец ММА на голову сильнее экс-чемпиона мира. Полу это, мягко говоря, не понравилось… Малиньяджи обвинил ирландца в трусости и отсутствии характера, пригрозив расправой над Конором в бою по правилам бокса.

Но, Пол — это далеко не Флойд Мейвезер, и, конечно же, Макгрегору поединок с ним не интересен. Но у обиженного боксёра появился отличный шанс поквитаться с Конором, и для этого ему будет необходимо не просто выиграть, а устроить избиение лучшему другу звёздного ирландца Артёму Лобову. Но получится ли это у Малиньяджи? Менеджер легенды Артём Харланов в эксклюзивном интервью Лайфу признал, что Малиньяджи фаворит, но при этом у Лобова остаются прекрасные шансы на победу.

— Это интересный бой и хорошая возможность для обоих. Сейчас всё будет зависеть от исхода поединка Лобова с Джейсоном Найтом, который состоится 6 апреля против. Если Артём победит в этом бою, то следующим его оппонентом станет Малиньяджи. Я думаю, Пол и сам уже знает это. Считаю Малиньяджи фаворитом, 57% на 43% в его пользу. Только потому, что у него база боксёрская, титулы чемпиона мира и, конечно же, "кулачные бои" очень близки к боксу. Все обращают внимание только на регалии Пола Малиньяджи, мол, он чемпион мира… Но если посмотреть его поединки внимательно, понаблюдать за его стилем ведения боя, то можно сразу понять, что он не является выдающимся ударником, не является выдающимся стратегом. Поэтому подраться с ним одно удовольствие…

Я считаю, что у Лобова есть шансы выиграть техническим нокаутом. Функциональная подготовка будет на стороне Лобова, мы все знаем, что он проводил два боя по 25 минут каждый с очень крутыми ударниками в UFC, Кабом Свонсоном и Майклом Джонсоном. Пол и по своей антропометрии нам подходит и по своей манере ведения боя. Сила, мощь и выносливость на нашей стороне. Считаю, это будет хорошая "рубка". Это не бокс, здесь нет перчаток и всё может решить один удар, — заключил Харланов.

По словам менеджера Лобова, легенда будет выступать в ближайшем будущем не только в "кулачных боях", но и в смешанных единоборствах.

— При заключении контракта с BKFC основным моментом, который нас заинтересовал, было то, что мы смогли добиться возможности выступать параллельно и в ММА. Конечно, Лобов будет драться в смешанных единоборствах. Всё будет зависеть от предложений. Если это будет хороший, интересный бой — мы его примем. Если будет что-то стоящее, мы ворвёмся, мы вернёмся. Есть предложения от всех крупных организаций мира, но самые лучшие предложения у Bellatоr и RIZIN FC, — рассказал Харланов.