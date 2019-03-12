Поменял набалдашник. 18-летний русский форвард в одиночку выиграл матч НХЛ

Андрей Свечников оформил дубль и сделал результативную передачу, его команда выиграла 3:0.

Юный российский нападающий "Каролины" снова зажёг в НХЛ. После яркого начала сезона Андрей Свечников довольно долго "молчал", но сейчас прорвало. Форвард в игре против "Колорадо" дважды забил сам и ещё один раз ассистировал партнёру по команде.

18-летний Свечников на пути ко второму в карьере дублю. pic.twitter.com/zn4Zna2HC9 — NHL Россия (@NHLrussia) 12 марта 2019 г.

Свечников второй раз в карьере набирает три очка за один матч. Впервые такое случилось в январе в игре против "Эдмонтона".

Свечникова признали второй звездой матча. Выше поставили только голкипера "Каролины", который не пропустил ни одной шайбы. После удачной игры партнёр Свечникова объяснил причины хорошей игры россиянина.

— Я сказал ему поменять набалдашник на клюшке. Что тут сказать? Он поменял его прямо перед игрой. А ещё мы вчера потусовались. Видимо, надо делать это чаще, — сказал защитник Дуги Хэмилтон.

На счету Свечникова, проводящего первый сезон в НХЛ, 32 (17+15) очка в 69 матчах сезона. По забитым шайбам он сравнялся с Евгением Кузнецовым.

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