Сборная России по хоккею выиграла золото на Универсиаде

В решающем поединке на студенческих играх наша команда обыграла словаков со счётом 2:1.

Финальный матч по хоккею собрал настоящий аншлаг на "Кристалл-арене" даже в будний день. На игре даже присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

И на радость зрителям на льду была настоящая битва. Команды много атаковали и отлично оборонялись, поэтому счёт был открыт лишь в конце второго периода. Максим Джиошвили стал автором первой шайбы, правда словаки, благодаря усилиям Себастьяна Смида, практически сразу же сравняли счёт.

В третьем временном отрезке Дмитрий Колготин не просто вывел сборную России вперёд, но и принёс команде золотые медали. Благодаря этой победе наша хоккейная сборная становится уже 13-кратным победителем Универсиады!

Универсиада. Финал.

Россия — Словакия — 2:1.

Голы: Джиошвили (35:36, 1:0), Смида (37:01, 1:1), Колготин (41:49, 2:1).