Наставник сборной России по хоккею похвалил соперников за игру на Универсиаде

Главный тренер российской команды на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги выступления на студенческих играх в Красноярске.

Главный тренер сборной России по хоккею Владислав Хромых прокомментировал победу в финале хоккейного турнира на Универсиаде.

— Получилось так, что первую игру на Универсиаде и заключительную мы провели со словаками. Понравилась команда соперников — с характером, духовитая. Здорово играют в обороне, есть чему поучиться, — отметил специалист. — Хочу сказать спасибо всем ребятам, что бились и выкладывались в каждом матче.

— Спасибо всем за организацию Универсиады. Мы остались довольны и питанием, и всеми условиями в деревне. Рады, что удалось победить на домашнем турнире. Спасибо и федерации, что уже во второй раз доверили мне собрать команду на Универсиаду. У нас был абсолютно новый состав, но ребята справились со всеми поставленными задачами, — сказал наставник.

Также он отметил, что команда планирует посетить церемонию закрытия, которая состоится сегодня.

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