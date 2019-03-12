"Пусть серия прервётся на "Валенсии"! Нигматуллин — о неудачах "Краснодара"

Самый зрелищный футбольный клуб России начинает забывать о победах. В 2019 году у "Краснодара" только ничьи и поражения. Но экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что тревогу бить рано. В разговоре с Лайфом эксперт заявил, что, по его мнению, победы к "быкам" скоро вернутся.

"Краснодар" забивает больше всех клубов в России, успешно идёт как в чемпионате страны, так и в Лиге Европы. Однако именно сейчас "быков" настигла неудачная серия. Они установили антирекорд клуба — девять матчей без побед. Последняя случилась аж 2 декабря 2018 года. После этого — три поражения и шесть ничейных результатов.

В итоге "Краснодар" отстал от "Зенита" на 5 очков в турнирной таблице РПЛ, а также рискует не пройти в следующий раунд Лиги Европы, если не начнёт наконец снова побеждать. Руслан Нигматуллин в разговоре с Лайфом выразил мнение, что это скоро случится.

— Руслан, у "Краснодара" 2019 год пока что не задался: неудачная серия без побед дошла до 9 матчей, от "Зенита" отстали уже на 5 очков. С чем, на ваш взгляд, связаны проблемы?

— У меня язык не поворачивается сказать, что у "Краснодара" проблемы. Команда долго не может победить, но она высоко забралась в Лиге Европы, идёт на втором месте в чемпионате России, поэтому я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Скорее, это временное явление.

— Игра есть, результата нет. Почему так?

— Тренер достаточно молодой, где-то, может быть, опыта не хватает на таком высоком уровне — вот он его и набирается.

— То есть "Краснодар" не стоит сбрасывать со счетов в чемпионской гонке?

— Ни в коем случае. Думаю, победы ещё вернутся.

— Бытует мнение, что ситуация с молодым нападающим Иваном Игнатьевым, который отказывается продлевать контракт на якобы невыгодных условиях, может негативно влиять на команду: коллектив чувствует проблемы, не может собраться. Как считаете, имеют такое предположение право на существование?

— Отряд не заметил потери бойца, это стопроцентно. Футбольная команда — это не один игрок. Так что, думаю, вряд ли это влияет.

— Но разве он не пригодился бы для ротации? Он ведь часто и успешно играл в этом сезоне.

— Чего точно предостаточно в футбольном клубе "Краснодар", так это молодых и талантливых футболистов, кадровых проблем у клуба нет. Есть "Краснодар-2", "Краснодар-3"... Думаю, если была бы четвёртая лига, "Краснодар" мог бы "Краснодар-4" запустить и бороться там за первые места.

— В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" показал не лучший результат, проиграв "Валенсии", но шансы всё-таки выше, чем у "Зенита". Как думаете, пройдут дальше?

— Шансы есть. Будет достаточно минимальной победы. Она бы как раз не помешала после долгого перерыва. Пусть серия без побед прервётся в игре с "Валенсией". Будем переживать!

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией" состоится в "Краснодаре" 14 марта. На выезде "быки" уступили со счётом 1:2.