Бегает, отжимается и крутит педали. Жена Мамаева навестила мужа в СИЗО

По словам супруги футболиста "Краснодара", он находится в отличной физической форме.

Жена Павла Мамаева навестила его в СИЗО. Алана рассказала, что её супруг много занимается спортом и находится в отличном настроении.

— Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15–20 километров. Настроение отличное, — цитирует Мамаеву телеканал "360".

По мнению Мамаевой, сейчас общественное мнение о ситуации с её супругом изменилось в лучшую сторону. По её словам, ни ей, ни самому Павлу не остаётся ничего, кроме как просто ждать финала дела.

— Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждёт, — сказала супруга футболиста.

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Напомним, Павел Мамаев, который до 8 апреля будет находиться в СИЗО, 14 февраля, в День всех влюблённых, принял участие в футбольном матче, чтобы таким образом порадовать прекрасную половину человечества.