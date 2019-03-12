"Вы вообще за Россию болеете?" Вспоминаем имена футболистов сборной

Лайф предлагает с помощью несложного теста подготовиться к поддержке сборной России в мартовских матчах.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на игры отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта). Как отметил сам наставник, по сравнению с матчем против бельгийцев годичной давности, команда тотально обновилась.

Нет Игоря Акинфеева, Виктора Васина, Алана Дзагоева, Дмитрия Полоза, Максима Канунникова, Александра Бухарова. Зато есть... Вот сейчас и проверим, насколько хорошо вы болеете за Россию.