Медведев: Надеюсь, что Универсиада оставила только лучшие воспоминания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с речью на церемонии закрытия Универсиады в Красноярске.

— Универсиада заканчивается, но мы не прощаемся. Надеюсь, что Красноярск оставил в ваших сердцах лучшие воспоминания. Наших зарубежных гостей мы приглашаем сюда снова. Мы всегда вам рады! В современном мире нас часто пытаются столкнуть и разделить, но предвзятое отношение в такие праздники, как Универсиада, исчезает. Спорт объединяет людей, — отметил глава правительства.

Он напомнил, что Россия в третий раз принимала Универсиаду, но зимнюю — впервые. По словам Медведева, 11 дней в Красноярске пролетели незаметно, но они были наполнены незабываемыми эмоциями. Премьер страны поздравил победителей и призёров и отметил труды тренеров, организаторов, а также врачей.

Отметим, наша сборная завоевала на Универсиаде 112 медалей, из них 41 — золотая.