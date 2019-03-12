"Дети же заплачут!" Бекхэма разозлили уродливой статуей, но это был розыгрыш

Англичанин был в полнейшем шоке, когда увидел самого себя с длинным подбородком и косыми глазами.

Полторы недели назад бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым футболистом в истории MLS, удостоенным собственной статуи. Возле стадиона "Лос-Анджелес Гэлакси" провели красочную церемонию со звёздами и благотворительностью. А сам памятник получился очень крутым — не то что знаменитый бюст Роналду.

Но сегодня Дэвид выложил в "Инстаграме" видео с другой статуей — откровенно уродливой. На ней у Бекса длиннющий подбородок, а глаза смотрят в разные стороны.

Как выяснилось, незадолго до открытия настоящего памятника Бекхэма разыграли. Друг футболиста, комик и телеведущий Джеймс Корден, организовал для англичанина фейковое шоу, которое повергло Дэвида в шок. Корден специально заказал копию статуи Бекхэма, но сделал её жуткой: удлинил подбородок, развёл глаза в разные стороны и увеличил пятую точку.

Затем позвал Бекхэма на якобы финальный осмотр. Там Бекса начали бесить с самого начала: подставной актёр постоянно называл Бекхэма Дэйвом, хотя футболист отметил, что так может делать только его мама. Кроме того, фейковый поклонник восторгался игрой Бекхэма за "Манчестер Сити", несмотря на то что англичанин выступал за принципиального соперника "горожан" — "Манчестер Юнайтед".

Затем на "сцене" появился настоящий президент "Гэлакси" и бывший партнёр Дэвида по команде Крис Клайн. Предваряя открытие памятника, он показал нарезку с "лучшими" моментами Бекхэма в Америке, в которую уместился один гол со штрафного, а также промахи, удаления и фолы самого Дэвида. Зрелище заставило футболиста давить гримасу негодования.

Когда Бекхэм был уже изрядно напряжён, к статуе подошёл актёр в роли скульптора, который и показал своё творение. Тогда у Дэвида окончательно лопнуло терпение. Он сначала непонимающе осмотрел жуткую статую, потом попросил выключить все камеры и начал высказывать ненастоящему творцу претензии.

Посмотри на подбородок, на глаза. Разве это на меня похоже? Только с волосами всё в порядке. Её нельзя показывать! Только за стадионом прятать. Мои родители приедут, жена. Если мои дети это увидят, они же заплачут! Дэвид Бекхэм

Под конец всей это дикой для Бекхэма процессии произошёл единственный позитивный момент: статую "случайно" разбили при погрузке. И тут уже появился Джеймс Корден, а Бекхэм осознал, что его разыграли. Но ты хорошо держался, Дэйв!

Футболисты и их нелепые памятники