Машина завелась! Роналду сделал хет-трик и затащил "Ювентус" в 1/4 финала ЛЧ

Португалец помог своему клубу совершить чудо, ведь после счёта 0:2 в туринцев верили только самые преданные фанаты.

После первого матча между "Атлетико" и "Ювентусом" больше шансов на проход дальше было у мадридцев. Они дома выиграли со счётом 2:0, и потому казалось, что умело обороняющийся клуб просто не позволит сопернику забить целых три мяча в ответной встрече. Но в Турине верили в иной расклад.

Криштиану Роналду на групповом этапе Лиги чемпионов забил всего один гол, и в "Ювентусе" ждали от него больших подвигов, ради которых португальца покупали. И пятикратный обладатель "Золотого мяча" не подвёл. Он отгрузил "Атлетико" три гола: дважды забил головой и один раз отличился с пенальти. Причём второй мяч судья мог бы и не заметить, но современные технологии помогли мгновенно определить взятие ворот.

Ronaldo's Goal Decision System Goal is so much better with Goldbridge's legendary GDS Rant commentary 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tehb8fvAUz — Goldbridge World™ (@GoldbridgeWorld) 12 марта 2019 г.

Роналду — голевая машина. Он забил в ворота "Атлетико" уже 25 голов, больше от португальца страдала только "Севилья" (27).

Хет-трик стал для Криштиану восьмым в Лиге чемпионов, по этому показателю он сравнялся с Месси. А вот по общему количеству голов Роналду далеко впереди: 124 против 106. По мячам в плей-офф Роналду тоже опережает аргентинца: 63 против 40.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Ювентус" — "Атлетико" — 3:0 (по сумме двух матчей — 3:2).

Голы: Роналду 27', 49', 86' (1:0, 2:0, 3:0).

В параллельной встрече "Манчестер Сити" поиздевался над "Шальке" — 7:0. На счету экс-игрока "Уфы" Александра Зинченко голевая передача.

Таким образом, "Ювентус" и "Манчестер Сити" выходят в 1/4 финала ЛЧ, где присоединяются к "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед", "Порту" и "Аяксу".

Завтра в матчах между "Баварией" и "Ливерпулем", а также "Барселоной" и "Лионом" определятся последние два участника этой стадии плей-офф.