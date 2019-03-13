Снова Чалов! Форварда ЦСКА шестой раз признали лучшим игроком тура РПЛ

Читайте также

Снова Чалов! Форварда ЦСКА шестой раз признали лучшим игроком тура РПЛ

136

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В матче против казанского "Рубина" нападающий армейцев записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Болельщики определили лучшего игрока 19-го тура Российской премьер-лиги. Им стал 20-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. За него отдали свои голоса почти 43% участников голосования.

В минувшем туре Чалов отдал голевую передачу японцу Такуме Нисимуре, а затем забил уже сам, доведя бомбардирский счёт до 10 голов.

Чалова признают лучшим игроком тура уже шестой раз по ходу этого сезона. Армеец опередил по этому показателю Артёма Дзюбу из "Зенита", в активе которого пять аналогичных наград. Кроме того, в октябре Чалова признали лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×