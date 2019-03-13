Снова Чалов! Форварда ЦСКА шестой раз признали лучшим игроком тура РПЛ

В матче против казанского "Рубина" нападающий армейцев записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Болельщики определили лучшего игрока 19-го тура Российской премьер-лиги. Им стал 20-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. За него отдали свои голоса почти 43% участников голосования.

🎉 Подводим итоги совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 19-го тура стал Федор Чалов



📊 Нападающий ЦСКА набрал 18 399 голосов (42,88%) пользователей ВКонтакте



⚽ В матче против «Рубина» Чалов забил гол и отдал голевую передачу#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/eYuyV2UCQq — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 марта 2019 г.

В минувшем туре Чалов отдал голевую передачу японцу Такуме Нисимуре, а затем забил уже сам, доведя бомбардирский счёт до 10 голов.

Чалова признают лучшим игроком тура уже шестой раз по ходу этого сезона. Армеец опередил по этому показателю Артёма Дзюбу из "Зенита", в активе которого пять аналогичных наград. Кроме того, в октябре Чалова признали лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге.