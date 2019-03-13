Панарин ввязался в драку с огромным соперником, но не уступил — видео

Соперник российского хоккеиста оказался на целых 25 килограммов крупнее его, но Хлебушка это не смутило.

Пока Евгений Малкин и Александр Овечкин обновляли очковые рекорды в матче друг против друга, нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин ввязался в драку в игре с "Бостоном". Хлебушку не понравился силовой приём защитника соперника, и коркинец решил выяснить с ним отношения. Хоккеисты сбросили краги — и началась драка.

Профессионализм американских телевизионщиков проявился в мелочах: на экранах зрителей тут же появилась инфографика с ростом и весом "бойцов". Занятно, что Панарин на 8 сантиметров ниже и на 25 килограммов меньше Чарли Макэвоя, но за себя постоять сумел. Хотя портал Hockey Fights победителем признал американца (да, в НХЛ считают даже статистику драк), это всё-таки решение на усмотрение "судей". Ведь фактического нокаута не случилось: оба хоккеиста устояли на ногах.

Панарин в этом матче удостоился аплодисментов не только за свою смелость. Хлебушек сделал результативную передачу, прервал 4-матчевую серию без набранных очков и помог "Коламбусу" победить со счётом 7:4.

На счету Панарина 74 очка в этом сезоне, он 21-й в лиге по этому показателю. Из россиян больше набрали только Овечкин (78) и лидер бомбардирской гонки Кучеров (111).