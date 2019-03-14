Нужен камбэк! Сможет ли "Зенит" совершить очередное чудо в Лиге Европы?

После первого матча с "Вильярреалом" у "Зенита" значительный голевой дефицит — три пропущенных мяча дома. Чтобы его ликвидировать и пройти дальше, питерский клуб должен забить столько же в Испании, сохранив при этом свои ворота сухими. Способны ли парни Семака на очередное чудо?

Традиции "Зенита"

Путь "Зенита" в этой Лиге Европы — один сплошной камбэк. Санкт-петербургский клуб начал путь в еврокубке с оглушительного поражения ещё в квалификации, проиграв минскому "Динамо" со счётом 0:4. Но это не было последним потрясением для болельщиков питерского клуба.

Камбэки "Зенита" в Лиге Европы-2018/19 Квалификация. "Зенит" — "Динамо" (Минск) — 8:1 (первый матч — 0:4)

1/16 финала. "Зенит" — "Фенербахче" — 3:1 (первый матч — 0:1) Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Учитывая нынешнего соперника, многие вспоминают путь "Зенита" в победном Кубке УЕФА сезона-2007/08, который тоже не был лёгким и где сине-бело-голубые тоже встречались с "Вильярреалом". В памяти остались мощные разгромы "Байера" и "Баварии", но и у команды Дика Адвоката в том розыгрыше случались не самые удачные матчи.

Поражение в 1/16 финала от "Вильярреала" на выезде — 1:2.

Поражение в 1/8 финала от "Марселя" на выезде — 1:3.

Ничья в 1/2 финала с "Баварией" на выезде — 1:1.

Каждый раз питерцы были на волоске от вылета, однако находили силы добиваться необходимого результата. Итог мы помним — блестящая победа в Манчестере в финальном матче с шотландским "Глазго Рейнджерс", где никакой камбэк уже не понадобился.

Примеры Лиги чемпионов

Но необязательно ходить за примерами в 2008 год. Даже этот евросезон отлично иллюстрирует, что первый матч в футболе решает не всё. В Лиге чемпионов это поочерёдно доказали три клуба.

Кошмары Парижа и чудеса МЮ. Величайшие камбэки в истории Лиги чемпионов

Более реальными примерами "Зениту" должны послужить "Аякс" и "Манчестер Юнайтед": во-первых, потому что ни Дзюба, ни Азмун, при всём уважении, не тянут на роль Криштиану Роналду, а во-вторых, потому что голландцы и англичане сумели отыграться в гостях после домашнего поражения. У "Зенита" сейчас такая же ситуация.

Что должен сделать "Зенит"

Если метафорично — совершить чудо. Если приземлённо — одержать победу с разницей в три мяча. Выигрыш со счётом 2:0 повлечёт в противостоянии ничью — 3:3. Но у "Вильярреала" колоссальное преимущество — три гола на выезде. Поэтому "Зениту" нужно побеждать со счётом 3:0, 4:1 или с другой аналогичной разницей, составляющей три гола и больше. Счёт 3:1 переведёт игру в дополнительное время.

Другой, более важный вопрос — как этого добиться. Первый матч у "Зенита" получился провальным по всем статьям. Команда практически не создавала моментов, с трудом выходила из обороны, грубо ошибалась в защите. Но это не ставит на "Зените" Семака крест.

Матч в Испании можно выиграть за счёт грамотного построения игры и запредельной мотивации. Команда должна собраться.

Проявить тактическую гибкость. "Зенит" играет довольно примитивно, но для достижения выдающегося результата необходима революция, хотя бы локальная. Если Семаку удастся удивить визави неожиданным решением, то, вполне возможно, у "Вильярреала" не найдётся контраргументов. Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри это доказал в матче с "Атлетико". Показать максимальную собранность. Все три гола в первом матче "Зенит" пропустил после ошибок, которые в теннисе называют невынужденными. В эпизоде с первым голом Азмун потерял своего игрока, а когда забивали второй гол, то же самое сделал Ракицкий. Украинец проспал забегание соперника и в эпизоде с третьим мячом, а затем Барриос и Иванович не успели заблокировать удар, да ещё и Лунёв пропустил мяч под рукой. "Манчестер Юнайтед" терпел весь ответный матч с ПСЖ, но превратил все свои шансы в голы и в итоге прошёл дальше. Продемонстрировать запредельную мотивацию. В первом матче у "Вильярреала" вышел далеко не основной состав, и игроки, редко получающие шанс, бились с двойным рвением. В то время как некоторые игроки "Зенита" в ключевых эпизодах проявляли непозволительную пассивность. "Ювентус" и "Аякс" вышли на ответные матчи, когда их уже похоронили все, в том числе соперники. Тренер "Атлетико" показывал неприличные жесты, а капитан "Реала" специально получил карточку, чтобы пропустить игру, считая, что результат уже сделан. Чем это обернулось? Соперники только сильнее разозлились и в итоге наказали оппонентов. "Вильярреал" после выдающегося гостевого результата наверняка допускает мысль, что они уже прошли в четвертьфинал. "Зенит" обязан этим воспользоваться.

В этом сезоне "Зенит" играет далеко не всегда ярко, но при этом команде удаётся добиваться результата. Чтобы пройти "Вильярреал", нужно выдать лучший матч в сезоне.

Лига Европы, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Вильярреал" — "Зенит" (счёт после первого матча — 3:1).

14 марта, 23:00 мск.