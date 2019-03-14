Нужен камбэк! Сможет ли "Зенит" совершить очередное чудо в Лиге Европы?

Традиции "Зенита"
Путь "Зенита" в этой Лиге Европы — один сплошной камбэк. Санкт-петербургский клуб начал путь в еврокубке с оглушительного поражения ещё в квалификации, проиграв минскому "Динамо" со счётом 0:4. Но это не было последним потрясением для болельщиков питерского клуба.
Камбэки "Зенита" в Лиге Европы-2018/19
- Квалификация. "Зенит" — "Динамо" (Минск) — 8:1 (первый матч — 0:4)
- 1/16 финала. "Зенит" — "Фенербахче" — 3:1 (первый матч — 0:1)
Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев
Учитывая нынешнего соперника, многие вспоминают путь "Зенита" в победном Кубке УЕФА сезона-2007/08, который тоже не был лёгким и где сине-бело-голубые тоже встречались с "Вильярреалом". В памяти остались мощные разгромы "Байера" и "Баварии", но и у команды Дика Адвоката в том розыгрыше случались не самые удачные матчи.
- Поражение в 1/16 финала от "Вильярреала" на выезде — 1:2.
- Поражение в 1/8 финала от "Марселя" на выезде — 1:3.
- Ничья в 1/2 финала с "Баварией" на выезде — 1:1.
Каждый раз питерцы были на волоске от вылета, однако находили силы добиваться необходимого результата. Итог мы помним — блестящая победа в Манчестере в финальном матче с шотландским "Глазго Рейнджерс", где никакой камбэк уже не понадобился.
Примеры Лиги чемпионов
Но необязательно ходить за примерами в 2008 год. Даже этот евросезон отлично иллюстрирует, что первый матч в футболе решает не всё. В Лиге чемпионов это поочерёдно доказали три клуба.
- "Аякс" обидно проиграл "Реалу" дома, после чего героически выиграл на чужом поле и прошёл дальше.
- То же самое проделал "Манчестер Юнайтед", оставив не у дел ПСЖ.
- И последний яркий пример — камбэк "Ювентуса", ведомого великолепным Криштиану Роналду.
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Более реальными примерами "Зениту" должны послужить "Аякс" и "Манчестер Юнайтед": во-первых, потому что ни Дзюба, ни Азмун, при всём уважении, не тянут на роль Криштиану Роналду, а во-вторых, потому что голландцы и англичане сумели отыграться в гостях после домашнего поражения. У "Зенита" сейчас такая же ситуация.
Что должен сделать "Зенит"
Если метафорично — совершить чудо. Если приземлённо — одержать победу с разницей в три мяча. Выигрыш со счётом 2:0 повлечёт в противостоянии ничью — 3:3. Но у "Вильярреала" колоссальное преимущество — три гола на выезде. Поэтому "Зениту" нужно побеждать со счётом 3:0, 4:1 или с другой аналогичной разницей, составляющей три гола и больше. Счёт 3:1 переведёт игру в дополнительное время.
Другой, более важный вопрос — как этого добиться. Первый матч у "Зенита" получился провальным по всем статьям. Команда практически не создавала моментов, с трудом выходила из обороны, грубо ошибалась в защите. Но это не ставит на "Зените" Семака крест.
Матч в Испании можно выиграть за счёт грамотного построения игры и запредельной мотивации. Команда должна собраться.
- Проявить тактическую гибкость. "Зенит" играет довольно примитивно, но для достижения выдающегося результата необходима революция, хотя бы локальная. Если Семаку удастся удивить визави неожиданным решением, то, вполне возможно, у "Вильярреала" не найдётся контраргументов. Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри это доказал в матче с "Атлетико".
- Показать максимальную собранность. Все три гола в первом матче "Зенит" пропустил после ошибок, которые в теннисе называют невынужденными. В эпизоде с первым голом Азмун потерял своего игрока, а когда забивали второй гол, то же самое сделал Ракицкий. Украинец проспал забегание соперника и в эпизоде с третьим мячом, а затем Барриос и Иванович не успели заблокировать удар, да ещё и Лунёв пропустил мяч под рукой. "Манчестер Юнайтед" терпел весь ответный матч с ПСЖ, но превратил все свои шансы в голы и в итоге прошёл дальше.
- Продемонстрировать запредельную мотивацию. В первом матче у "Вильярреала" вышел далеко не основной состав, и игроки, редко получающие шанс, бились с двойным рвением. В то время как некоторые игроки "Зенита" в ключевых эпизодах проявляли непозволительную пассивность. "Ювентус" и "Аякс" вышли на ответные матчи, когда их уже похоронили все, в том числе соперники. Тренер "Атлетико" показывал неприличные жесты, а капитан "Реала" специально получил карточку, чтобы пропустить игру, считая, что результат уже сделан. Чем это обернулось? Соперники только сильнее разозлились и в итоге наказали оппонентов. "Вильярреал" после выдающегося гостевого результата наверняка допускает мысль, что они уже прошли в четвертьфинал. "Зенит" обязан этим воспользоваться.
В этом сезоне "Зенит" играет далеко не всегда ярко, но при этом команде удаётся добиваться результата. Чтобы пройти "Вильярреал", нужно выдать лучший матч в сезоне.
Лига Европы, 1/8 финала.
Ответный матч.
"Вильярреал" — "Зенит" (счёт после первого матча — 3:1).
14 марта, 23:00 мск.
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