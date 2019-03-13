"Давно хотела что-то страстное и взрослое". Загитова — о произвольной программе

Олимпийская чемпионка считает, что она чем-то похожа на главную героиню оперы "Кармен".

В этом сезоне олимпийская чемпионка Алина Загитова исполняет произвольную программу под музыку из оперы "Кармен". Фигуристка призналась, что чувствует идеальную ментальную связь с героиней, именно поэтому у неё получается выкладываться на льду на 100 процентов.

— Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. Когда тренеры предложили мне "Кармен", я двумя руками "за" была. Мне нравится всё абсолютно — от выбора музыки до элементов вставленных, связки, заходы. Не могу выделить что-то одно. Может, мы в чём-то с Кармен похожи. Я, наверное, иногда такая же резкая, вспыльчивая — в основном, когда тренировка не идёт, прыжки не получаются. Может, поэтому она у меня и не получается хорошо. Хорошо отразить эти эмоции, — рассказала Загитова в интервью японскому телевидению.

В ближайшее время увидеть Загитову на льду с этой программу можно будет в японской Сайтаме, где с 18 по 24 марта пройдёт главный старт сезона — чемпионат мира по фигурному катанию. Алина Загитова вместе с Евгенией Медведевой и Софьей Самодуровой будет представлять Россию в женском одиночном катании.