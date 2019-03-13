Марина Мохнаткина дебютирует в Bellator 30 марта

Подписавшая контракт с организацией Bellator многократная чемпионка России, Европы и мира по самбо Марина Мохнаткина узнала дату дебюта в США и имя будущей соперницы. В ночь на 30 марта уроженка Перми в Калифорнии выйдет в клетку против представительницы Австралии Джанай Хардинг.

Марина Мохнаткина (4-1-0) после поражения в бою за титул чемпионки промоутерской компании Fight Nights Global с Лианой Джоджуа не выступала по правилам ММА больше года, сконцентрировавшись на любительских турнирах по самбо. В начале марта Мохнаткина в 9-й (!) раз завоевала звание сильнейшей самбистки в России. В интервью Лайфу Марина призналась, что не смогла отказаться от предложения компании Bellator, полностью устроившего россиянку с финансовой стороны. Также Мохнаткина обговорила с американцами и тот факт, что выступать она будет строго в полулёгком весе (65,8 кг), не изнуряя себя "весогонкой" до лимита легчайшего дивизиона (61,2 кг). По мнению спортсменки, именно "борьба с весом" стала основной причиной поражения в поединке за пояс FNG.

Джанай Хардинг (4-4-0) по прозвищу Hollowpoint провела в клетке Bellator два поединка, заработав рекорд 1-1. В последнем бою, состоявшемся 12 октября 2018 года, австралийка одержала победу техническим нокаутом над Сайнид Каванах.

Джанай провела по правилам ММА 8 поединков, и самой серьёзной её оппозицией можно назвать звезду смешанных единоборств Меган Андерсон, бой с которой прошёл в 2014 году и стал для Hollowpoint дебютом в ММА.

Хардинг — ярко выраженный представитель ударных единоборств, имеющая богатый бэкграунд в поединках по правилам тайского бокса, К-1 и бокса. Австралийка обладает поставленным нокаутирующим ударом правой руки, а также разнообразной техникой нанесения ударов ног. Джанай также очень опасна в клинче, где довольно успешно использует колени и локти. Что касается партера и борьбы в стойке, то здесь Хардинг "новичок" и данный фактор должен стать ключом к победе для Марины Мохнаткиной, одержавшей все 4 победы в своей карьере болевыми приёмами в первом раунде.

В полку красавиц Bellator прибыло: Марина Мохнаткина пробует себя за океаном