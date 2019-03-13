Экс-игрок "Спартака" Промес: Россия изменила мою жизнь в финансовом плане

Бывший полузащитник московского клуба заявил, что выиграл от перехода в РПЛ во всех аспектах.

Игрок "Севильи" Квинси Промес, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о российском этапе карьеры. По словам голландца, переезд в РПЛ оказался выгодным со всех сторон: он вырос как футболист и много заработал.

— Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но ещё и потому, что я хотел идти своим путём, не как все. И я хотел принять вызов. Люблю преодолевать трудности. К тому же подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-лиги. Оглядываясь назад, вижу, что всё сделал верно, — заявил Промес в интервью сайту УЕФА.

Промес провёл в "Спартаке" четыре полноценных сезона, за которые успел сыграть 135 матчей и забить 66 голов. Голландец помог московскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство, а также стал лучшим игроком года. На следующий год он выиграл "Золотую бутсу" РПЛ, забив 15 мячей в чемпионате. В начале сезона-2018/19 Промес перешёл в испанскую "Севилью".