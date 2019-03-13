А кто соперник? Хабиб пообещал провести бой в сентябре

К тому моменту дисквалификация Нурмагомедова за последствия боя с Макгрегором как раз истечёт.

Непобеждённый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон. Журналист Азамат Бостанов заявил, что боец сообщил ему об этом лично.

— Я, Зубайра Тухугов и Абубакар будем драться в сентябре. С кем — пока неизвестно, — написал Бостанов в "Инстаграме".

Вопрос о будущем сопернике Хабиба остаётся открытым. В последнее время было много разговоров о возможном реванше с Конором Макгрегором, а также о поединке с Тони Фергюсоном. Сам Нурмагомедов хотел сразиться с Жоржем Сен-Пьером, но легендарный канадец завершил карьеру.

Прыжок Хабиба обошёлся ему на самом деле в $ 750 000