ЦСКА победил "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина

Московские армейцы одержали уверенную победу со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии (1-0).

В Континентальной хоккейной лиге стартовали серии второго раунда Кубка Гагарина. В Москве ЦСКА принимал московское "Динамо". Армейцы сразу же взяли игру под свой контроль. Первые три минуты матча красно-синие практически не выходили из зоны "Динамо". Как результат — заброшенная шайба Кириллом Капризовым на четвёртой минуте игры — 1:0!

Пропущенная шайба заставила динамовцев проснуться. Бело-голубые провели несколько хороших позиционных атак, но добиться успеха в первом периоде им не удалось. А вот армейцам удалось удвоить своё преимущество. Под занавес первой 20-минутки Михаил Григоренко заставил Ерёменко второй раз доставать шайбу из динамовских ворот — 2:0.

В самом начале второго периода подопечным Владимира Крикунова удалось вернуться в игру. Михал Чайковски с передачи Патрика Закриссона забросил первую для "Динамо" шайбу во втором раунде Кубка Гагарина — 2:1.

Заброшенная шайба придала бело-голубым уверенности. Динамовцы выровняли игру и имели несколько хороших моментов счёт сравнять. ЦСКА же немного сбавил темп, но от этого атаки красно-синих не стали менее опасными. В середине второго периода армейцы наказали "Динамо" за удаление, реализовав численное преимущество. Отличился Линден Вей — 3:1.

В начале третьей 20-минутки Никита Нестеров броском от синей линии довёл счёт до крупного — 4:1. "Динамо" пыталось изменить ход событий, но все атаки бело-голубых разбивались об голкипера армейцев Илью Сорокина. А где было нужно, слаженно играла оборона ЦСКА, не давая динамовцам возможности обострить игру у собственных ворот. Армейцы уверенно доиграли матч, не предоставив "Динамо" даже намёка на спасение.

ЦСКА повёл в серии (1-0). Следующая игра состоится 15 марта.

Армеец Михаил Григоренко о первой победе над "Динамо" в 1/4 финала Кубка Гагарина👇🏼 pic.twitter.com/bd8MOQiCFf — Life | Спорт (@sport_lf) 13 марта 2019 г.

В параллельном матче в Санкт-Петербурге местный СКА одержал верх над ярославским "Локомотивом" — 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил Давид Рундблад. СКА впереди в серии (1-0).

Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф

ЦСКА — "Динамо" — 4:1 (в серии 1-0)

СКА — "Локомотив" — 1:0 (в серии 1-0)