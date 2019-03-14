Нойер уже не тот. "Ливерпуль" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

Прошлогодний финалист турнира сумел на выезде забить три мяча, а немцев хватило только на один.

После двух нулевых матчей в первом раунде "Бавария" с "Ливерпулем" и "Барселона" с "Лионом" выдали голевые феерии в ответных встречах. В Мюнхене хозяева оказались беспомощны перед прошлогодним финалистом Лиги чемпионов. "Ливерпуль" забил "Баварии" три гола, а обескураживать начал ещё с первого, когда Садио Мане умело обманул чемпиона мира Мануэля Нойера, который очень опрометчиво покинул ворота.

Голы головой Ван Дейка и того же Мане окончательно похоронили надежды "Баварии", которая сподобилась только на один мяч. 3:1 сегодня и 3:1 по сумме двух встреч — "Ливерпуль" шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Бавария" — "Ливерпуль" — 1:3 (по сумме двух матчей — 1:3).

Голы: Мане 26', 84' (0:1, 1:3), Ван Дейк 69' (1:2), Матип 39' (автогол, 1:1).

В параллельном поединке голов получилось ещё больше. "Барселона" долгое время оставляла надежды "Лиону" на камбэк, но в самом конце поединка растоптала их. 5:1 — Месси, забивший два гола и сделавший две передачи, вслед за Роналду выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Барселона" — "Лион" — 5:1 (по сумме двух матчей — 5:1).

Голы: Месси 17', 78' (1:0, 3:1), Коутиньо 31' (2:0), Пике 81' (4:1), Дембеле 86' (5:1), Тузар 58' (2:1)