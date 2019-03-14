За сутки до старта сезона. Умер гоночный директор "Формулы-1"

Не стало Чарли Уайтинга — человека, который был одним из ключевых сотрудников Больших призов. Именно он давал старт каждой гонке.

На 67-м году жизни скончался гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Отмечается, что причиной смерти стала лёгочная эмболия.

Слова соболезнования уже выразил российский гонщик Даниил Квят.

— Дорогой Чарли, вы покинули нас. Нам вас будет очень не хватать. Благодарен вам за упорный труд и талант. Соболезную вашей семье и близким, — написал Квят в "Инстаграме".

Уайтинг начал свою карьеру в "Формуле-1" в 1977 году, помимо должности гоночного директора Чарли был делегатом FIA по безопасности и главой технического департамента Королевских гонок.

Именно он инспектировал болиды перед стартами, управлял стартовыми светофорами и давал старт каждой гонке.