За сутки до старта сезона. Умер гоночный директор "Формулы-1"

На 67-м году жизни скончался гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
Отмечается, что причиной смерти стала лёгочная эмболия.
Слова соболезнования уже выразил российский гонщик Даниил Квят.
— Дорогой Чарли, вы покинули нас. Нам вас будет очень не хватать. Благодарен вам за упорный труд и талант. Соболезную вашей семье и близким, — написал Квят в "Инстаграме".
Уайтинг начал свою карьеру в "Формуле-1" в 1977 году, помимо должности гоночного директора Чарли был делегатом FIA по безопасности и главой технического департамента Королевских гонок.
Именно он инспектировал болиды перед стартами, управлял стартовыми светофорами и давал старт каждой гонке.
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