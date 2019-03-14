"Меня мотивируют успехи брата". Хоккеистка Морозова — о триумфе на Универсиаде

Рассказываем об одной из главных героинь студенческих игр, завершившихся в Красноярске.

22-летняя Надежда Морозова — вратарь сборной России по хоккею и красноярского клуба "Бирюса". На завершившейся Универсиаде в Красноярске она завоевала уже третье в карьере золото студенческих игр (первое — в Гранаде в 2015-м, второе — в Алма-Ате в 2017-м). И успехи Надежды не удивляют, ведь она двоюродная сестра самого Алексея Морозова — серебряного призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и бывшего капитана сборной России. Именно благодаря напутствиям старшего брата она пришла в хоккей. Правда, начинала как полевой игрок, а затем стала голкипером.

Несмотря на молодой возраст, Надежда регулярно вызывается в сборную страны и уже может похвастаться бронзой чемпионата мира. В разговоре с Лайфом хоккеистка призналась, что её мотивируют успехи брата.

— Какие эмоции испытываешь после очередной победы на Универсиаде?

— Очень рада, что получилось завоевать эту золотую медаль. Финал выдался сложным. Спасибо команде, что помогли не пропустить ни одной шайбы в игре с канадками.

— Ваш брат — Алексей Морозов — уже успел поздравить с третьим золотом?

— Да, поздравил, конечно. Мы часто общаемся с братом. Он мотивируют меня на успехи!

— Ты играешь в красноярской "Бирюсе", хорошо знаешь город. Заметно он преобразился к Универсиаде?

— Действительно, город стал красивее, много всего построили и украсили улицы. Очень нравятся арены, особенно "Кристалл арена".

— Тебе досталась почётная миссия на церемонии открытия — нести факел.

— Не ожидала, что мне выпадет честь нести факел. Очень была рада. Ведь это особенная честь, тем более на домашней Универсиаде. Хочу сказать спасибо всем, кто выбрал меня! Приятно, что доверили.

— Какова теперь ближайшая цель?

— Работать дальше! В основной сборной я уже давно, вызовы мне приходят часто. Нужно совершенствоваться.

Напомним, Универсиада завершилась в Красноярске 12 марта. Сборная России завоевала 41 золотую медаль, одну из которых принесли наши хоккеистки, обыграв в финале Канаду.