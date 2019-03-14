Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имена четырёх претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").
👊 @Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 марта 2019 г.
👊 @LeroySane19 ⚽️🅰️🅰️🅰️
👊 Lionel Messi ⚽️⚽️🅰️🅰️
👊 Sadio Mané ⚽️⚽️
Superstars landing knockout blows this week! Who ya got?#UCL Player of the Week | @FTBSantander
Победитель определится путём голосования, которое проходит на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
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