Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Роналду и Месси претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Коллаж © L!FE. Фото: © L!FE/Станислав Макаров © РИА Новости/Александр Вильф/Нина Зотина

УЕФА объявил имена четырёх претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В этот список вошли Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Победитель определится путём голосования, которое проходит на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

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