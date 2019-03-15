Возвращение Квята и "однорукий" пилот. Чем удивит новый сезон "Формулы-1"?

Вслед за футбольным просыпается и гоночный сезон. "Формула-1", как всегда, возвращается в Австралии. В этом сезоне болельщиков ждёт много изменений и интриг. Лайф — о главных из них.

Квят снова в деле

Переживать из-за расторжения контракта с Сергеем Сироткиным российским болельщикам пришлось недолго. Почти сразу же команда Toro Rosso объявила о возвращении в пелотон Даниила Квята. На фоне тайского дебютанта Александра Албона уфимский гонщик смотрится уже заматеревшим пилотом, и на него рассчитывают как на лидера команды. Этот статус нужно оправдывать. Тем более что машина, судя по тестам, будет позволять бороться не только за очки, но и иногда за подиумы. Их в карьере Квята было уже два: третье место — в Китае в 2016-м и второе — в Венгрии в 2015 году. До полного комплекта не хватает только победы.

Ferrari сильнее Mercedes?

Об этом после тестов всерьёз говорят и эксперты, и гонщики. Даже пятикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон сомневается, что команда сможет провести ещё один сезон тотального доминирования. Неужели Себастьяну Феттелю наконец-то удастся принести Скудерии первый титул за 12 лет? Или молодой новичок Шарль Леклер способен навязать борьбу опытному немцу?

Очки за лучший круг

Лучшие круги — это давно просто красивый, но отчасти бессмысленный бонус. Например, Райкконен оформил за карьеру 46 (больше только у Шумахера), а Хэмилтон — 41. При этому у Кими один титул чемпиона мира, а у Льюиса — целых пять. Теперь тому, кто покажет лучший круг, будут давать дополнительный балл, а в "Формуле-1", как мы знаем, это может даже решить судьбу титула! Например, первое чемпионство Льюис Хэмилтон оформил как раз с отрывом в одно очко, но если бы тогда существовало такое правило, первым по итогам сезона стал бы бразилец Фелипе Масса.

Райкконен в Alfa Romeo

Кими уже 39 лет, а он и не думает уходить из "Формулы-1". Легендарный финн перешёл из Ferrari в Sauber, но теперь оказался в Alfa Romeo. Как такое возможно? Просто команда обновилась: получила финансирование от итальянского автопроизводителя и соответствующий ребрендинг. Как это поможет в сезоне — пока неясно. Официально Alfa Romeo считают седьмой командой чемпионата, но Райкконен — один из трёх чемпионов мира, так что финна и его новую команду сбрасывать со счетов нельзя: хотя бы на локальную феерию они вполне способны.

Камбэк Кубицы

Польского пилота можно не любить за то, что именно его в Williams предпочли Сергею Сироткину, но стоит уважать за волевое возвращение после тяжелейшей травмы руки. Кубица был очень хорош в 2000-е, в его активе есть даже победа в Канаде в 2008 году. Но насколько конкурентоспособен он будет сейчас — пока неясно. Учитывая, что машину Роберт теперь ведёт в прямом смысле одной левой, ему будет трудно бороться с болидом Williams, молодым и дерзким напарником и, как ни крути, временем — ведь поляку уже 34 года, а в "Формуле" он в последний раз гонял 9 лет назад.

Новый чемпион?

Сейчас в пелотоне всего три чемпиона: Льюис Хэмилтон (5 титулов), Себастьян Феттель (4) и Кими Райкконен (1). Финн точно не будет бороться за первые места — не тот возраст и не та команда. И борьба почти наверняка снова развернётся между немцем и британцем. Но у них есть ещё и напарники. Валттери Боттасу из Mercedes уже точно надоело быть мальчиком для битья. Он заявлял, что намерен перестать быть просто помощником Хэмилтона и начать всерьёз биться за корону. Много ждут и от Шарля Леклера, присоединившегося к Ferrari в межсезонье. Есть ещё Макс Ферстаппен, ему давно прочат титул, а также его бывший партнёр Даниэль Риккардо, сбежавший из Red Bull, чтобы быть примой в Renault. Но сможет ли кто-то из них прервать доминирование Феттеля и Хэмилтона? Пока это главный вопрос сезона-2019.