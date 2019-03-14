"Сомнений нет". "Зенит" сыграет товарищеский матч с "Барселоной"

Президенты двух клубов уже встретились и договорились о сотрудничестве в разных сферах.

Новый президент "Зенита" Александр Медведев провёл рабочую встречу со своим коллегой из "Барселоны" Жозепом Бартомеу. Два клуба договорились о сотрудничестве в инфраструктурном и спортивном аспектах. В частности, российский и испанский коллективы готовы сыграть товарищеский матч.

— Нужно будет найти время в напряжённых графиках и "Барселоны", и "Зенита". Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет. Конечно, лучше играть с "Барселоной" официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, — цитирует Медведева sport24.

Отметим, что сегодня "Зениту" предстоит сыграть с другой испанской командой — "Вильярреалом". Клубу из Санкт-Петербурга необходимо побеждать с разницей как минимум в три мяча, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы.

Нужен камбэк! Сможет ли "Зенит" совершить очередное чудо в Лиге Европы?