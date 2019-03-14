Туктамышева не поедет болеть за своего бойфренда на ЧМ

Фигуристка отметила, что рада за Андрея Лазукина, но в Японию не поедет даже как болельщик.

Накануне стало известно, что Максим Ковтун не сможет принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию по медицинским показателям. Его заменит победитель финала Кубка России Андрей Лазукин. Елизавета Туктамышева заявила, что рада за своего бойфренда, но поддерживать его не поедет.

— Я очень рада за него. Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов. Но в Японию я даже как болельщик не поеду, лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть, — рассказала Туктамышева "Фонтанке".

Напомним, что сама Туктамышева на чемпионат мира не попала. Федерация предпочла ей олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чемпионку Европы Софью Самодурову и победительницу финала Кубка России Евгению Медведеву.

Туктамышева решила поиронизировать над ситуацией и устроила конкурс мемов, большая часть которых была посвящена как раз непопаданию фигуристки на ЧМ и соперничеству с Медведевой.