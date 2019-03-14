"Автомобилист" потерпел первое поражение в Кубке Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" в первом четвертьфинальном матче серии на домашнем льду с минимальным счётом уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" — 0:1. Единственную шайбу в начале второго периода забросил нападающий Уфы Йоонас Кемппайнен, реализовав численное преимущество своей команды.
Помните, что @hcsalavat ни разу не забил "Автомобилисту" в регулярке? #КубокГагарина— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
Так вот: pic.twitter.com/4vc9jJ4kwD
Хоккеисты "Автомобилиста" имели неплохие возможности сравнять счёт, но голкипер уфимцев Юха Метсола был в этот вечер непробиваем.
Это просто ох. #КубокГагарина pic.twitter.com/fhGpQE1990— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
"Автомобилист" потерпел первое поражение в этом розыгрыше Кубка Гагарина (в 1/8 финала екатеринбуржцы выиграли серию у челябинского "Трактора" 4-0).
В Астане местный "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" — 1:3. Омичи в два раза перебросали своих оппонентов, забросив две шайбы в первом периоде. Открыл счёт в матче Кирилл Петров, прокатившись за воротами и переиграв Хенрика Карлссона.
Вот это поворот! #БАРАВГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/VUCq5pwFGi— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
В конце второго периода "Авангарду" удалось реализовать большинство. Гол на счету Ильи Михеева.
Оцените широту хоккейной мысли. #КубокГагарина pic.twitter.com/QcT6UOK2H6— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
На пятой минуте нападающий Андре Петерссон отыграл для "Барыса" одну шайбу.
Время маленького камбэка?#БАРАВГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/fJM106lQb3— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
На большее казахстанцев не хватило. Точку в матче поставил Сергей Широков, отправив шайбу в пустые ворота, — 1:3. "Авангард" повёл в серии (1-0).
Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф
"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 0:1 (в серии 0-1)
"Барыс" — "Авангард" — 1:3 (в серии 0-1)
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