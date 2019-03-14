"Автомобилист" потерпел первое поражение в Кубке Гагарина

Читайте также

"Автомобилист" потерпел первое поражение в Кубке Гагарина

124

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В Восточной конференции были сыграны два четвертьфинальных матча второго раунда Кубка Гагарина.

Екатеринбургский "Автомобилист" в первом четвертьфинальном матче серии на домашнем льду с минимальным счётом уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" — 0:1. Единственную шайбу в начале второго периода забросил нападающий Уфы Йоонас Кемппайнен, реализовав численное преимущество своей команды.

Хоккеисты "Автомобилиста" имели неплохие возможности сравнять счёт, но голкипер уфимцев Юха Метсола был в этот вечер непробиваем.

"Автомобилист" потерпел первое поражение в этом розыгрыше Кубка Гагарина (в 1/8 финала екатеринбуржцы выиграли серию у челябинского "Трактора" 4-0).

В Астане местный "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" — 1:3. Омичи в два раза перебросали своих оппонентов, забросив две шайбы в первом периоде. Открыл счёт в матче Кирилл Петров, прокатившись за воротами и переиграв Хенрика Карлссона.

В конце второго периода "Авангарду" удалось реализовать большинство. Гол на счету Ильи Михеева.

На пятой минуте нападающий Андре Петерссон отыграл для "Барыса" одну шайбу.

На большее казахстанцев не хватило. Точку в матче поставил Сергей Широков, отправив шайбу в пустые ворота, — 1:3. "Авангард" повёл в серии (1-0).

Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф

"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 0:1 (в серии 0-1)

"Барыс" — "Авангард" — 1:3 (в серии 0-1)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×